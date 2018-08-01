أرباح أبل تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات هواتف آيفون

وتجاوزت أبل التوقعات، فيما يرجع جزئيا إلى بيع عدد أقل من هواتف آيفون لكن بأسعار أعلى مما توقع المحللون. وباعت الشركة 41.3 مليون هاتف، أو أقل من التوقعات البالغة 41.8 مليون.
وسجلت أبل في الربع الثالث من سنتها المالية إيرادات بلغت 53.3 مليار دولار وربح قدره 2.34 دولار للسهم مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 52.3 مليار دولار و2.18 دولار للسهم.
وصعدت أسهم أبل 2.3 بالمئة في التعاملات اللاحقة على الإغلاق إلى 194.63 دولار.
وتوقعت شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في العالم أيضا إيرادات تتراوح من 60 مليار إلى 62 مليار دولار في الربع الرابع وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 59.6 مليار دولار، بحسب "رويترز".
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