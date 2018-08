"فيسبوك" و"إنستغرام" يتيحان لك من اليوم "خطط بديلة" للتخلص من إدمانك عليهما

وتهدف هذه الميزات، على مساعدتك في إدارة أفضل لكيفية قضاء وقتك على تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام"، خاصة بعد انتشار مخاوف من أن الاستخدام المفرط لوسائط التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

© REUTERS / ISSEI KATO بالخطوات... كيف تشفى من إدمانك على هاتفك

وتشمل الميزات بيانات يومية وأسبوعية حول الوقت المستغرق في كل تطبيق، كذلك وقف الإشعارات الصادرة من التطبيقين بصورة مؤقتة، وأخيرا نظام تذكير يومي لإعلامك عند الوصول إلى الحد الأقصى اليوم من الوقت المخصص لمطالعة المنشورات والتمرير ما بينها.

وتواكب الميزات المطروحة حديثا واحد من أكبر أهداف مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، لعام 2018، وهي "أن نحرص على أن الوقت الذي نقضيه على فيسبوك هو وقت مفيد".

ومن الممكن الوصول إلى الميزات الجديدة عبر الهاتف الذكي، من خلال صفحة الإعدادات داخل كل تطبيق، فمن "إنستغرام" الضغط على "نشاطك" أو "Your Activity"، ومن "فيسبوك" الضغط على "وقتك على فيسبوك" أو "Your Time on Facebook".

ولكن مازلت هذه الميزات غير متوافرة على النسخة المكتبية لـ "فيسبوك" و"إنستغرام".

​Facebook and Instagram add activity trackers to help you limit your time on social media https://t.co/TpTyLkzOTv pic.twitter.com/k63ozTpYRz