حقيقة "إيموجي" الطائرة الجديد من فيسبوك

لاحظ بعض مستخدمي الهواتف الذكية تغييرا يثير الفضول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فعند الضغط على منشور التعليق، يظهر خيار رمز تعبيري "إيموجي" جديد — على شكل طائرة، بحسب موقع fastcompany المختص بأخبار التقنية.

Facebook plane reaction: Sorry, it’s not an actual feature https://t.co/XjjEMx10v9 — Fast Company (@FastCompany) July 31, 2018

"إيموجي" الطائرة.. يثير حيرة المستخدمين

تفاجأ مستخدمو الموقع بظهور الرمز الجديد في قائمة الرموز التعبيرية الخاصة بالتفاعلات على منشورات الموقع، الأمر الذي أثار حيرة المستخدمين عن معنى الرمز الجديد فضلا عن الغرض من إنشائه.

وفي العادة، تسمح مثل هذه الرموز عبر فيسبوك بالتعبير عن مدى سعادة أو غضب المستخدم حيال المنشور.

التفسير الوحيد لتفاعل الطائرة الجديد في فيسبوك، هو انه يحمل معنى كلمة "طيارة" باللهجة التونسية، والتي تعني، شيء مُبهر وخارق للعادة.



أخيرا وجدنا التفاعل الذي يليق بسحر ليونيل ميسي،😅😅😅 — حَبَشوكَّه (@Habashoka96) August 1, 2018

لكن لم يكن من الواضح ما هي الحالة الذهنية التي قد يحتاج المستخدم لطائرة للتعبير عنها.

فيديوهات تعليمية تشرح كيفية استخدامه!

كان الخيار متاحا فقط على تطبيق فيسبوك للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، كما ذكر المستخدمون.

وقال البعض إنه لا يعمل إلا عند تحديث التطبيق ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة.

بينما قام بعض مستخدمي يوتيوب بنشر مقاطع فيديو تعليمية لشرح كيفية استخدام الرمز.

وعززت الرموز التعبيرية للطائرة اللطيفة شكوكا كبيرة حول الغرض الحقيقي وراءه.

وافترض الكثيرون أنها ميزة جديدة يقوم فيسبوك إما بإختبرها أو يستعد لإطلاقها.

لكن.. الحقيقة لم يكن ميزة جديدة

للأسف لم يكن الغرض من الرمز أن يكون ميزة جديدة يجري الإعداد لإطلاقها، فقد قال متحدث باسم فيسبوك لموقع "فاست كومباني": "لقد تم إنشاء الإيموجي كجزء من مسابقة بين الموظفين لتقديم مزايا جديدة، ولم يكن مخططا لإطلاقه"، مضيفا: "نتقدم بالاعتذار عن ذلك".

وتابع:

إن الرمز الجديد لا يحمل أي معنى، وليس من المعروف هل ستبقيه الشركة لمدة أطول أم تقوم بإزالته، مع العلم أن هذا الرمز لا يظهر سوى لمستخدمي نظام أندرويد حتى الآن.

يذكر أنه في العام الماضي، كشف فيسبوك عن الرموز التعبيرية الأكثر شيوعا بين مستخدميها.