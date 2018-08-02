حسناء تحقق حلمها وتقدم النشرة الجوية على طريقتها الخاصة (فيديو)

لا تتخلى أبدا عن مطاردة وظيفة أحلامك، حتى لو كان ذلك يعني أن عليك الوقوف في الخارج في درجات حرارة منخفضة وتحت الأمطار الغزيرة.

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA صحيفة: مذيعة سعودية تغادر المملكة قبل التحقيق معها... وهكذا توعدت مهاجميها

تعرف على الحسناء البريطانية نيف دي مارني، البالغة 42 عاما، التي كانت يائسة لتصبح مذيعة، قررت أن تبث النشرة الجوية للطقس المحلي من حديقة بيتها في لندن.

ويعني هذا أنها غالبا ما تكون تحت رحمة الطقس، فتظهر على مقاطع الفيديو مع المظلة، وحتى واصلت نشرتها الجوية خلال العاصفة الثلجية في بداية هذا العام.

ولدى دي مارني أتباع يشاهدونها بشكل دائم، وحتى أنهم لا يستخدمون تطبيق الطقس على الموبايل ولا يبحثون معلومات عن الجو على "غوغل" بعد الآن.

وتخلق دي مارني رسومات لتتوافق مع بثها الجوي، وغالبًا ما تختار ملابسها استنادًا إلى الوقت من السنة، فمثلا ارتدت القلوب في يوم عيد الحب.

ولا يزال حلم دي مارني الحصول على درجة علمية في علم الأرصاد الجوية.