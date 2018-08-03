الأردن يبعث برسالة حب للفلسطينيين في افتتاح مهرجان الفحيص

افتتح مهرجان الفحيص دورته السابعة والعشرين، أمس الخميس، بأوبريت غنائي عنوانه "القدس في قلوب الهاشميين"، شارك فيه مجموعة من المغنين العرب، في رسالة حب وتضامن من المملكة الأردنية للفلسطينيين.

وعلى مسرح دير الروم الأرثوذكس بمدينة الفحيص في شمال غرب الأردن تغنى بالأوبريت السوري حازم الشريف ومن فلسطين محمد عساف وصابرين كمال ومن الأردن ديانا كرزون ونداء شرارة وطوني قطان، بحسب رويترز.

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وشمل برنامج الافتتاح لوحة استعراضية لفرقة الاستقلال للفنون الشعبية الفلسطينية والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي في كلمة الافتتاح:

إننا في هذا الوقت نحتاج للفرح والجمال أكثر من أي وقت مضى، فنحن محاصرون بالحزن والألم، ويروعنا مشهد القتل والدمار عند أشقائنا كل يوم، وهدم قيم حضارية عمرها آلاف السنين.

وأضاف "يزخر المهرجان هذا العام ببرنامج حافل يضم الترفيه والتثقيف والفن والموسيقى والطرب والشعر والحرف اليدوية، يرضي كل الشرائح الاجتماعية، لأننا أردناه أردنيا عربيا مفتوحا على فضاء الفن والثقافة".

ومهرجان الفحيص الذي ينظمه سنويا نادي شباب الفحيص يعد ثاني أكبر مهرجان ينظمه الأردن بعد مهرجان جرش للثقافة والفنون.

ويشمل المهرجان الذي يقام في شمال غرب الأردن تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفلات موسيقية وغنائية ومعارض للحرف التراثية والمنتجات اليدوية وعروضا للمسرح والسينما.

ومن أبرز المغنين المشاركين في دورة هذا العام اللبناني وليد توفيق والتونسي صابر الرباعي والسوري ناصيف زيتون والفلسطيني أمير دندن.

ويستضيف المهرجان مجموعة من الفنانين والمثقفين العرب من بينهم وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو والمخرج المصري خالد يوسف والشاعر اللبناني طلال حيدر والشاعر العراقي خضير هادي، ويستمر المهرجان حتى العاشر من أغسطس/آب.