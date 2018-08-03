بعد حملة على الإنترنت... كاتي بيري تعوض معجبة صغيرة بهذه الطريقة (صور+فيديو)

عوضت المطربة الأمريكية، كاتي بيري، معجبة صغيرة بها، تبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما لم تتمكن من حضور حفلها الغنائي، بسبب ظروف مرضها.

ولم تحضر الطفلة الأسترالية، "جرايس"، المصابة بورم في المخ، حفلا أقامته كاتي بيري في أستراليا خلال الفترة الماضية، وهو ما دعا شقيقتها الكبرى للطلب من بيري أن تقابلها شخصيا، من أجل التعويض عنها، وفقا لموقع "إي!" الأمريكي.

واستخدمت "تيانا" شقيقة "جرايس" الكبرى، التي تبلغ من العمر 16 عاما، شبكة الإنترنت، من أجل التحدث عن رغبة شقيقتها الشديدة في حضور حفل كاتي بيري، ولكنها لم تستطع بسبب مرضها.

وكما كتبت تيانا عبر الإنترنت، مستخدمة هاشتاغ #HelpGraceMeetKatyPerry إن شقيقتها غرايس من كبار المعجبات بكاتي بيري، وأنها تعشق أغانيها، بسبب حملها لرسائل إيجابية، وأنها دائما ما تبقيها قوية وصامدة.

RETWEET PLEASE! my baby sister is meant to attend @katyperry concert in Adelaide this year but was diagnosed with a 6cm Brain tumour and has been battling all year, grace has love been Katy’s biggest fan since she was 3, please help us try and get in contact with @katyperry xx pic.twitter.com/5C9Xuccmu4 — Tiana is trash (@tianamoores_) July 25, 2018

ولاقت تغريدات تيانا تفاعلا كبيرا على "تويتر"، حتى وصلت أصداؤها إلى فريق عمل كاتي بيري، وتواصل مع تيانا، ودبروا مواعدا لشقيقتها الصغرى مع مطربة البوب الشهيرة، الثلاثاء 31 يوليو/تموز، قبل أن تحيي حفلها في عاصمة جنوب أستراليا، أديلايد.

ووصلت كاتي بيري مع فريقها إلى منزل معجبتها الصغيرة غرايس، والتي ما أن رأتها حتى أصبحت في حالة ذهول تام حتى غادرت.

Retweeted Pop Crave (@PopCrave):



.@KatyPerry visited young fan Grace, who was supposed to attend her concert in Adelaide, Australia, but was unable to after being diagnosed with a brain tumour. ♥️ pic.twitter.com/owrMXl2EIZ — Siyabulela Mashiyi (@26_mashiyi) July 31, 2018

وطلبت كاتي بيري من غرايس أن تصحبها في جولة بداخل منزلها، وسألتها عن أفضل 3 أغنيات تحبها لها، ثم قادمت بأدائها لها بمصاحبة عازفي غيتار، ومنها "Roar" و"Firework".

MY FRIEND HAD @KATYPERRY COME TO HER HOUSE FOR HER BEAUTIFUL SISTER!



Grace was diagnosed with a brain tumour & is now going through rehab, This honestly melts my heart. pic.twitter.com/lieE9VF0VP — k (@bornstunnaflow) July 31, 2018

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