مستشار الملك سلمان يعلن عن "تلفزيون الواقع" السعودي… وإليك الهدف منه

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إنه يجري حاليا الإعداد لإطلاق برامج تلفزيون الواقع في السعودية.

وقال القحطاني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نعمل حاليا على مبادرة برامج تلفزيون الواقع".

وأضاف "التحدي يكمن في كيفية تقديمها بطريقة مشوقة وممتعة ومفيدة في ذات الوقت".

وأشار القحطاني، إلى الهدف من إطلاق المبادرة، قائلا: "أتمنى أن يكون طموح من يشاهدها من أبنائنا أن تتغير أحلامهم لتكون بناء أبل أو مايكروسوفت أو فيسبوك جديدة. مازلنا نتفاوض بذلك مع عدد من القنوات وسنخطركم بما يتم".

نعمل حاليًا على مبادرة برامج تلفزيون الواقع. التحدي يكمن في كيفية تقديمها بطريقة مشوقة وممتعة ومفيدة في ذات الوقت. أتمنى أن يكون طموح من يشاهدها من أبنائنا أن تتغير أحلامهم لتكون بناء أبل أو مايكروسوفت او فيسبوك جديدة. مازلنا نتفاوض بذلك مع عدد من القنوات وسنخطركم بما يتم. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 4, 2018

وقال القحطاني، في وقت سابق إن الدعوة لاستضافة برامج تلفزيون الواقع مفتوحة أمام القنوات المملوكة لرجال أعمال سعوديين، فيما خص بالذكر قنوات "إم بي سي" و"روتانا".

غردت قبل أشهر بأمنيتي أن تكون برامج المسابقات وتلفزيون الواقع مهتمة بالعلوم العصرية واليوم —ولله الحمد- بدأنا في بناء اللبنة الأولى. شكرًا ل mbc وسكاي نيوز وروتانا والقناة الرياضية. والشكر ممتد لهيئة الرياضة ورئيسها معالي الأخ تركي ال الشيخ على كل الدعمhttps://t.co/rPlYvxDpYa — سعود القحطاني (@saudq1978) August 3, 2018

وتلفزيون الواقع هو نوع من برامج التلفزيون يُعرض فيه ما يبدو أنه مشاهد من دون نص مكتوب أو سيناريو، من حياة أشخاص معينين، وردود أفعالهم الطبيعية؛ مع إمكانية تحديد البيئة والظروف التي يوجدون فيها والتحكم بها إداريا؛ وذلك لإنتاج مادة ترفيهية أكثر مما هي توثيقية.

وتسعى السعودية لتدشين العديد من المشروعات في كافة المجالات، تنفيذا لرؤية 2030 وقرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يصفها برؤية المستقبل التي تعبر عن طموحات الشعب السعودي وتعكس قدرات المملكة.

وتعتمد الرؤية وفقا لابن سلمان، على القدرات الاستثمارية الضخمة، التي تسعى المملكة لأن تكون محركا لاقتصادها وموردا إضافيا للبلاد، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يجعل منها مركز ربط للقارات الثلاث.