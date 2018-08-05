سميرة سعيد تغضب الرجال وتستفزهم (فيديو)

أثارت أحدث أغاني المطربة المغربية، سميرة سعيد، وواحدة من ألبومها الجديد، أغنية "سوبرمان"، غضب واستنكار العديد من مستمعيها.

ولاقت الأغنية انتقادات، خاصة من الرجال، الذين هاجموا سميرة سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توبيخها لهم بكلمات قاسية، وصفت فيها تغير حالتهم الشكلية بعد الزواج، رغم وسامتهم ولطفهم قبل الزواج.

وعبر قطاع من الجمهور عن رفضه للأغنية، وأنه ما كان يجب أن تتغنى بها مطربة كبيرة بحجم سميرة سعيد، ومن هذه الكلمات: "بقى بارد جدا.. بقى دمه تقيل.. بقى ندل أوي.. وطماع وبخيل".

سوبرمان اغنية سميرة سعيد

بصراحة الكلمات ليس لها علاقة بالفن والغناء تصلح كمنولوج ف فيلم فكاهي وليس اغنية حتى الكلمات ثقيلة ع السمع شد الجسم وترهلات ومنفوش ومنكوش

اكيد كانت حابه تعمل تجديد ف الاغنية العربية بس اكيد الموضوع كله اختلط الحابل بالنابل — نسرين (@nasreen485) August 4, 2018

كما أن سميرة سعيد تقول في مقطع آخر من الأغنية، التي كتبها الشاعر، شادي نور: "بقى كسلان ومأنتخ كرشه قصاده شبرين"، واعتبر عدد من الرجال أن هذا الوضع عام، وأن الأمر لا يستحق كل هذا التوبيخ منها.

بقلب في الراديو بالصدفة لقيت سميرة سعيد بتغنى أغنية اسمها "سوبر مان"!!!

إنتوا متأكدين من معلومة ان الرجاله هيا إللى ساعات بتتهطل لما تكبر!! — The Fugitive (@Mohammed_Eissa) August 4, 2018

مع احترامي لكل الأذواق، #سوبر_مان مش بس أغنية في قمة التفاهة، لأ، دي كمان بتعكس مستوى التدني الرهيب اللي وصلنا له في كل حاجة.. مش قادر أصدق إن مطربة المفترض إن لها تاريخ زي #سميرة_سعيد بتغني كلام بالإسفاف دا تحت مسمى التجديد — واحد من الناس (@mahfouzmohamed) August 4, 2018

#سوبر_مان هي سميرة سعيد عاملة حرب على الرجالة في اغانيها ليه بقالها فترة، فين يوم ورا يوم يا ديفا، بلاش النظرة الذكورية للمجتمع دي — Hesham Kamal (@_Hkamal) August 4, 2018

​كذلك، هاجم الشاعر والسيناريست المصري، مدحت العدل، أغنية "سوبرمان"، واعتبرها "مونولوج سخيف"، وغرد عبر "تويتر": "أغنية سميرة سعيد (سوبرمان) عبارة عن مونولوج سخيف وللأسف هم لا يعرفون الفرق بين الأغنية والمونولوج ولا يعرفون كيف تخرج عن المألوف بفن وليس (بغشومية)… عندما يقول الأبنودي ف إيديا المسامير وف قلبي المزامير هو شاعر عبقري في استخدام مفردة وليس غشيما كسوبرمان".

أغنية سميرة سعيد (سوبرمان) عبارة عن مونولوج سخيف وللأسف هم لا يعرفون الفرق بين الأغنية والمونولوج ولا يعرفون كيف تخرج عن المألوف بفن وليس (بغشومية)… عندما يقول الأبنودي ف إيديا المسامير وف قلبي المزامير هو شاعر عبقري ف إستخدام مفردة وليس غشيما كسوبرمان. — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) August 4, 2018

​ولكن أوضح العدل، اليوم الأحد، أن انتقاده للأغنية جاء من غيرته على فنها، ولأنها قيمة وقامة فنية كبيرة.

عندما إنتقدت أغنية (سوبرمان) لصديقتي الفنانة الكبيرة سميرة سعيد فإنه إنتقاد المُحِب لها والغيور علي فنها فهي قيمة وقامة كبيرة والنقد للأغنية وليس لها فأنا أعشق تمردها وجرأتها في تحدي المألوف وتقديم الجديد دائماً…سميرة سعيد فنانة عظيمة أحبها وأحترمها. — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) August 5, 2018

​ وفي المقابل، دافع عدد من معجبي سميرة سعيد عنها وعن أغنيتها "سوبرمان"، واعتبروا أنها ليست بالغريبة على اختياراتها الفنية المختلفة عن أبناء جيلها، منذ أن قدمت أغنية "قال جاني بعد يومين" و"ماحصلش حاجة".

كما أن العديد من أصدقاء سميرة سعيد بداخل الوسط الفني العربي، عبروا عن إعجابهم بأغنية "سوبرمان"، مثل ليلى علوي وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب.

ألف مبروك وألف نجاح تستاهله صديقتي الغالية الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، مبروك على النجاح الساحق @SamiraSaid — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 3, 2018

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