هجوم كاسح على محمد رمضان بسبب أغنية "أنا الملك"... والممثل يرد

أثارت أحدث أغنيات الممثل المصري، محمد رمضان، بعنوان "أنا الملك" جدلا كبيرا واستياء عدد غفير من جمهوره وزملائه الفنانين، بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

واتهم العديد من جمهور محمد رمضان وزملائه الفنانين بالغرور، بسبب تفاخره في الأغنية بسياراته الفخمة، ما بين "لامبورغيني" و"رولز رويس"، وامتلاك لأسد ونمر بداخل قصره الفاخر.

بعدها نرى محمد رمضان في الأغنية، وهو يستيقظ بداخل حمام السباحة وفي أحضانه شبل، بينما تتراقص حوله الحسناوات من كل صوب وحدب، ثم يغني رمضان متهكما من كل من ادعوا عجزه عن الوصول إلى المجد والشهرة، وأغلقوا أمامه جميع الأبواب، وعلى الرغم من ذلك، فقد وصل بمجهوده الشخصي إلى قمة المجد وأصبح "ملكا"، وبدأ الأغنية بكلمات: "هما فين اللى قالوا مش هيوصل من زمان هما فين اللى فى بدايتى قفلوا كل البيبان قالوا إيه البحر موجه عالى مليان بالحيتان".

وشن الممثل والكاتب عباس أبو الحسن هجوما على الفنان محمد رمضان، بعد أغنيته الأخيرة "أنا الملك".