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15:40 06 أغسطس/ أب 2018
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    الممثل المصري محمد رمضان في أغنية نمبر وان

    هجوم كاسح على محمد رمضان بسبب أغنية "أنا الملك"... والممثل يرد

    © Photo / Facebook/ Ramadan
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    أثارت أحدث أغنيات الممثل المصري، محمد رمضان، بعنوان "أنا الملك" جدلا كبيرا واستياء عدد غفير من جمهوره وزملائه الفنانين، بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

    واتهم العديد من جمهور محمد رمضان وزملائه الفنانين بالغرور، بسبب تفاخره في الأغنية بسياراته الفخمة، ما بين "لامبورغيني" و"رولز رويس"، وامتلاك لأسد ونمر بداخل قصره الفاخر.

    بعدها نرى محمد رمضان في الأغنية، وهو يستيقظ بداخل حمام السباحة وفي أحضانه شبل، بينما تتراقص حوله الحسناوات من كل صوب وحدب، ثم يغني رمضان متهكما من كل من ادعوا عجزه عن الوصول إلى المجد والشهرة، وأغلقوا أمامه جميع الأبواب، وعلى الرغم من ذلك، فقد وصل بمجهوده الشخصي إلى قمة المجد وأصبح "ملكا"، وبدأ الأغنية بكلمات: "هما فين اللى قالوا مش هيوصل من زمان هما فين اللى فى بدايتى قفلوا كل البيبان قالوا إيه البحر موجه عالى مليان بالحيتان".

    وشن الممثل والكاتب عباس أبو الحسن هجوما على الفنان محمد رمضان، بعد أغنيته الأخيرة "أنا الملك".

    وقال أبو الحسن إنه لم يتحدث لكونه فنان فقط، بل لكونه مهتما بالشأن العام، خاصة وأنه دافع عن محمد رمضان كثيرا، وعن حقه في الاستمتاع بثروته علنا دون أن يعرفه معرفة شخصية.

    وأضاف أن محمد رمضان مازال جندي مجند بالقوات المسلحة المصرية ولا يحق له العمل طوال فترة تجنيده بموجب القانون العسكري.

    كما استنكر أبو الحسن، إصرار محمد رمضان على أنه رقم واحد رغم أنه في ثلاثة مواسم سينمائية متتالية لم تحقق أفلامه إلا المركز الثالث في الإيرادات بعد أحمد الفيشاوي وتامر حسني و محمد إمام وأحمد عز وآخرون.

    بينما اعتبر الإعلامي المصري، وائل الابراشي، في برنامجه "العاشرة مساء" يوم السبت: "محمد رمضان حالة نفسية وهو مصمم على وصف نفسه بألقاب مختلفة، وأكاد أجزم أنه في الأغنية المقبلة سيدعي النبوة أو أنه المهدي المنتظر إمام آخر الزمان الذي سيخلص البشرية من الظلم".

    وأضاف: "محمد رمضان يعاني حالة غريبة من العنجهية، مع أنني دائما أقول إنه موهوب بالفعل، لكن بدون شك المسألة متعلقة بعقد نفسية تتملكه، بسبب بعض الأوصاف والألقاب التي يطلقها على نفسه مثل الأسطورة ليقارن بذلك بعض الفنانين الذين لهم ألقابا مثل الزعيم عادل إمام".

    وهاجمت نجمة برنامج المسابقات الغنائية "آراب أيدول" إيناس عز الدين، محمد رمضان ونشرت صورته وهو يلوح بإصبعه للإشارة لرقم واحد، وعلقت عليها "العظمة لله وحده".

    وأضافت أن محمد رمضان طرح فيديو "نمبر وان" وبعدها فيديو آخر بعنوان "أنا الملك" ولو استمر على ذلك ولم يخضع للعلاج بسرعة سوف يظهر في الفيديو القادم ويدعي أنه المهدي المنتظر.

    وعقب طرح محمد رمضان أغنية "الملك"، علق المطرب المصري، رامي صبري على الأغنية بشكل غير مباشر، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الملك هو الله".

    فيما علق الممثل خالد عليش بطريقته الكوميدية المعروفة عنه ويمازح بها الفنانين دائما، وذلك بعد طرح رمضان صورة للأغنية الجديدة "الملك" وظهر وهو يمسك بالأسد داخل حمام سباحة، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" تدوينة قصيرة جاء فيها: "متى أمتلك أسد أبيض ويسبح معي في حمام السباحة؟ متى سأمتلك حمام سباحة من الأساس؟".

    ولكن في المقابل، تلقى محمد رمضان دعما من بعض زملائه الفنانين، مثل الممثلة المصرية، رشا المهدي، التي كتبت عن أغنيته "أنا الملك": "محمد رمضان فنان شامل بيمثل و بيرقص و بيغني و مجتهد جدا و مركز جدا و عشان كده ناجح.. تتفق أو تختلف معاه هوا بيقدم محتوى مسلي و ممتع و بيضيف للفن المصري. متنسوش ان الصناعة اساسها التسلية و المتعه Entertainment Business".

    وعندما سألت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، محمد رمضان صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن نوعية الجمهور الذي يوجه لهم أغنياته "نمبر وان" و"أنا الملك"،

    أجاب: "لجمهوري برضه اللي بيتبسط بأغنياتي ويسمعهما في الأفراح وفي كل مكان".

    والرغم من كل ذلك الهجوم على أغنية "أنا الملك"، التي من كلمات شبوكشي، وألحان وتوزيع مونتي، ومن إخراج حسام الحسيني، إلا أنها تقترب من حصد 5 ملايين مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحها على "يوتيوب".

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