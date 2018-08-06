"أبل" تقرر غزو عرين منافسيها بـ"آيفون" ذو "روحين"

ذكرت تقارير مؤخرا، أن أحدث هواتف "آيفون" التي تستعد شركة "أبل" الأمريكية لطرحها في الأسواق، خلال الفترة المقبلة، سيحمل ميزة غير مسبوقة في تاريخ الهاتف الأمريكي الأشهر.

وكشف غيلهيرم رامبو، في موقع "9to5Mac"، الأبرز في الكشف عن كل خطط شركة ""أبل" تجاه زبائنها، أن طراز من هاتفها الجديد "آيفون إكس بلس" الأكبر حجما، سيكون بشريحتي اتصالات.

وتوصل رامبو لهذه المعلومة، بعدما اكتشف أن "أبل" أردت "كود" هذه الخاصية في تحديثها الجديد "آي أو إس 12".

ولكن وفقا لصحيفة "إكونوميك دايلي نيوز" الصينية المحلية، فإن ذلك الطراز سيكون متوافر وبشكل حصري بداخل الصين.

ويدعم التقرير السابق، الاتجاه الي تطمح شركة "أبل" إليه منذ سنوات، وهي السيطرة بالكامل على السوق الصينيةـ الذي يعتبر أسرع الأسواق للهواتف الذكية نموا في العالم.

ومن الملاحظ أن الشركات الصينية أصبحت منافسة قوية في الاسواق العاليمة للهواتف، وتجاوزت نسبة مبيعاتها الشركات الأخرى، مثل "أبل" و"سامسونغ" في السنوات القليلة الماضية، نظراً لأن مستوى التطور التقني في الصين زاد بشكل كبير مؤخرا، وظهرت عدة شركات قادرة على المنافسة بقوة في السوق العالمية للهواتف، وعلى رأسهم، "هواوي" وشاومي" و"أوبو".

ولا تعد الهواتف ذات شريحتا اتصالات جديدة، فهي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، لأنها تسمح للمالكين بالاحتفاظ في نفس الوقت بشريحة للعمل وأخرى خاصة للمنزل في هاتف واحد، أو التنقل بين الشبكات المختلفة، أو السفر إلى الخارج بشريحتان تعملان بنظام محلي رخيص وغير مكلف.