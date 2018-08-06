وجبات تساعد على منع العرق خلال درجات الحرارة العالية

كشف أخصائي تغذية عن بعض الوجبات التي يمكنها أن تساعد في الحفاظ على برودة الجسم، ليتغلب على نوبات العرق خلال التواجد في أماكن درجات الحرارة عالية فيها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبين أن تناول وجبة ساخنة في المساء يمكن أن تساعد جسمك أن يكون رطبا طوال النهار، خلال نوبات الحر الشديدة.

© AP Photo / دراسة: موجات الحر تزيد من نسبة الوفيات

وتابعت الصحيفة أن البطيخ والكركم أيضا يساعدا على رطوبة الجسم خلال فترات الحر الشدبدة.

وقال دانيال أوشوغانسي، أخصائي التغذية، إن تناول صحن حساء في المساء مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض يجعل جسمك باردا، كما أن تناول الكركم يعمل على تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على تدفق الدم والحفاظ على برودة الجسد، كما أوصى أيضا بتناول النعناع والسبانخ والبطيخ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء".

وتابع: "سوف يجعلك تلك الوجبات تتعرق أكثر، ولكن مع تبخر العرق، يتم امتصاص الطاقة في الهواء، وبالتالي يتم تبريد الجسم".

وتشمل الخيارات الأخرى التي أوصى بها اختصاصي التغذية للتغلب على الموجات الحارة "النعناع"، وذلك بفضل أنه يجعلك تشعر بالبرودة، وكذلك السبانخ، التيي تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتبقيك باردا.

وحذر إخصائي التغذية من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين، مثل الأرز والدجاج لأنها تكون صعبة الهضم في الصيف.