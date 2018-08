أسطورة السينما الأمريكية روبرت ريدفورد يعلن اعتزاله التمثيل

وقال ريدفورد (81 عاما) لموقع "إنترتينمنت ويكلي" إنه سيعتزل التمثيل بشكل نهائي، بعد طرح أحدث أفلامه السينمائية "The Old Man & The Gun"، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لـ"رويترز".

ويجسد روبرت ريدفورد ، المعروف بأفلامه "بروبيكر" و"بوتش كاسيدي وصندانس كيد" و"خارج إفريقيا" في الفيلم الجديد دور لص بنوك متمرس، ألقي القبض عليه 17 مرة، ولكنه في كل مرة كان ينجح في الهرب من السجن.

وأوضح ريدفورد أنه آن أوان الاعتزال والتقاعد، لأنه ظل يمثل منذ أن كان عمره 21 عاما. وحقق روبرت ريدفورد انطلاقته على شاشة السينما، في عام 1967، بدوره في فيلم "بيرفوت في المنتزه"، الذي شاركته بطولته الممثلة الأمريكية جين فوندا، وعزز نجوميته من خلال أدوار في الأفلام الكلاسيكية "ذا ستينغ" و"كل رجال الرئيس".

وفي عام 1980، فاز روبرت ريدفورد بجائزة الأوسكار لأول مرة في الإخراج، عن فيلم "أشخاص عاديون"، وفي عام 2002 حصل على جائزة الأوسكار لإنجاز العمر.

أما فيما يتعلق بما إذا كان سيتقاعد من الإخراج، فصرح ريدفورد: "سنرى ما سنقرره بشأن ذلك الأمر".