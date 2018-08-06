لجذب السياح… مصري في شرم الشيخ يروض الأفاعي

في منتجع شرم الشيخ المصري، يستخدم أمير الرفاعي خبراته لحمل أكثر الثعابين خطورة في العالم على النوم.

يقول الرفاعي، الذي يتعامل مع الثعابين منذ خمس سنوات، إن هذه الزواحف باتت أقرب إليه من بعض أصدقائه، بحسب رويترز.

© Sputnik . انطلاق الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي في شرم الشيخ

وقال: "عالم الثعابين رحب وعلى المدرب أن يدرك أسرار صيد الثعابين والإمساك بها… لو لم يكن يتمتع بالخبرة فقد يتعرض للسم القاتل في أي لحظة".

ويمسك الرفاعي كل ثعبان من ذيله ويحركه بنعومة على أنغام موسيقى هندية ثم ينظر مباشرة في عيني الثعبان قبل أن يلمس رأسه بجبهته ويضعه على الأرض.

ويملك الرفاعي البالغ من العمر 29 عاما أكثر من 13 ثعبانا ويأمل أن تصبح مهنته مصدر جذب في الوقت الذي تعود فيه السياحة ببطء إلى مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وهجمات المتشددين الإسلاميين.

وقال:

أتمنى أن تستضيف مصر عروضا دولية حيث لن أكون الوحيد الذي يقوم بهذا العمل الجميل… يمكن أن يجتذب ذلك المزيد من السياح لأنني رأيت في الفترة الأخيرة كم من زوار شرم الشيخ يحبون هذا العرض.