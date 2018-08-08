مصدر: الصين ترفض عرض فيلم لوالت ديزني عن الدب (ويني ذا بوه)

قال مصدر مطلع، مساء أمس، الثلاثاء، إن السلطات الصينية رفضت طلب شركة والت ديزني عرض فيلم (كريستوفر روبن)، الذي يجسد شخصية الدب، ويني ذا بوه، العاشق للعسل.

وبحسب وكالة "رويترز". لم يُعرف بعد سبب رفض بكين عرض هذا الفيلم. وقال المصدر إن السلطات الصينية لا تعطي أسبابا لاستديوهات هوليوود عندما ترفض عرض أفلامها.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN هوليوود تتأهب لفيلم عن فتية كهف تايلاند

وفرضت الحكومة في بكين رقابة على صور (ويني ذا بوه) على الانترنت بعد أن شبهه بعض المعارضين بالرئيس شي جين بينغ واستخدموه شخصية الدب الشهيرة رمزا للمقاومة.

وتفرض أيضا الصين، ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، قيودا على عدد الأفلام الأجنبية التي تسمح بعرضها، بحيث لا تتجاوز 34 فيلما سنويا.

وتفضل الصين عادة أفلام الحركة ذات الشعبية الكبيرة مثل (أفينجرز:انفنيتي وور) و(بلاك بانثر).