تقرير صادم حول مستخدمي الإنترنت في الهند

أفاد تقرير لمركز معلومات "ليرني آسيا"، اليوم الأربعاء، أن19% فقط من أصل 1.3 مليار من سكان الهند في الفئة العمرية 15-65 سنة يستخدمون الإنترنت.

نيو دلهي- سبوتنيك. وجاء في تقرير أعده المركز بالتعاون مع الرابطة الهندية لمشغلي شبكات الهاتف النقال: "يعد نقص الوعي بالإنترنت مشكلة خطيرة في الهند، حيث فقط 35% من السكان في الفئة العمرية 15-65 سنة يعلمون ما هو الإنترنت، أما نسبة السكان الذين يستخدمون الشبكة العالمية أقل من ذلك — فقط 19%".

© REUTERS / Kacper Pempel بالأرقام...قوة الإنترنت في العالم والشرق الأوسط

وتعليقا على استنتاجات التقرير، صرحت رئيسة "ليرني آسيا"، هيلاني غالبايا، أنها تعتبر هذه الإحصائيات باطلة بالنسبة للهند، وقالت:" المفارقة تكمن في أن الهند هي واحدة من أكثر الأسواق المتاحة (لتوفير خدمات الإنترنت) في العالم".

ويذكر في التقرير أيضا، أن حوالي 27% من مستخدمين الإنترنت في الهند يزورون بشكل رئيسي شبكات التواصل الاجتماعي.