سينما ريفولي... تاريخ الفن المصري تلتهمه النيران

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها سينما ريفولي القائمة في وسط العاصمة المصرية للحريق.

في عام 1952 التهمتها نيران حريق القاهرة الشهير، واليوم التهمت النيران سقفي الدور الأول والثاني.

وشيدت السينما عام 1950 في أملاك تابعة للأمير السعودي طلال بن عبد العزيز.

«ريفولي» سينما الكبار.. التهمها حريق القاهرة وسقط العندليب داخلها https://t.co/g4108VLV1k pic.twitter.com/Yzhi967T8U — موقع #أنايمني #اليمن (@anayemeni_net) August 8, 2018

وقدمت على المسرح مسرحيات "اتحاد الفنانين" للمنتج المسرحي سمير خفاجي.

وأقامت كوكب الشرق أم كلثوم حفلات لها في سينما ريفولي، وقد حضر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر إحدى الحفلات في أكتوبر 1955.

«ريفولي» سينما الكبار.. التهمها حريق القاهرة وسقط العندليب داخلها https://t.co/nfpCP8TPwZ pic.twitter.com/CcRMNLwGSe — أخبار فايف (@akhbarfive) August 8, 2018

وفيها أيضا قدم عبد الحليم حافظ أغنيته الشهيرة "موعود" التي قيل إنه أصيب بعدها بحالة إغماء وسافر إلى لندن للعلاج عام 1971.

وسجلت سينما ريفولي كتراث معماري مميز منذ عام 2010 في مصر.

سينما ريفولى التاريخيه المبنيه عام 1800 م يعني عمرها 218 سنه ، اعرق سينمات وسط البلد

اتحرقت النهارده الفجر 😢#ارحل_ياسيسي #ارحل_يابومه 🦉 pic.twitter.com/Kf5TDj0sbv — الكبير اوي 😠 (@alkeberawey) August 8, 2018

تعتبر السينما واحدة من أقدم دور السينما وسط القاهرة، وتحتوي على 5 شاشات عرض، بعد أن تم الاستغناء عن المسرح المقام بداخلها، وتقسيمه إلى شاشات عرض على يد رجل الأعمال السعودي صالح كامل.