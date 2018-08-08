الأرقام تتحدث... براد بيت يرد على اتهام أنجلينا جولي

رد الممثل الأمريكي، براد بيت، اليوم الأربعاء، على اتهامات طليقته، الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، بشأن تهربه من دفع مصروفات الأطفال منذ الانفصال.

وجاء رد بيت من خلال فريقه القانوني، الذين شرحوا بالتفصيل كيف انه أقرض أنجلينا جولي 8 ملايين دولار لمساعدتها في شراء منزلها الحالي، بالإضافة إلى دفعه لفواتير لصالحها ولأطفالها، تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليون دولار، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

© REUTERS / Hannibal Hanschke أنجلينا جولي تفاجئ المحكمة باتهام جديد لبراد بيت

وقال محامو براد بيت، في أوراقهم للمحكمة العليا في لوس أنجلوس،

أن اتهام أنجلينا جولي "غير ضروري، ويغفل معلومات مادية، وهو جهد محجب للتلاعب بالتغطية الإعلامية".

ولم تعلق المتحدثة باسم أنجلينا جولي على رد براد بيت لليوم.

وبحسب قناة "NBC"، فإن محامي أنجلينا جولي، قال عند تقديمه لأوراقه للمحكمة العليا في لوس أنجلوس، إن بيت "يتهرب من دفع مصروفات الأطفال منذ الانفصال" وإنه رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه إلا أنه لم يفي بالتزاماته بشكل منتظم.

وقالت ميندي نايبي، المتحدثة باسم جولي يوم الثلاثاء إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو "إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما".

وأقامت أنجلينا جولي دعوى للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2016، لتنهي زواجا دام عامين وعلاقة استمرت 10 سنوات. ولديهما 6 أبناء تطلب أن تكون حاضنتهم الأساسية.

وتسببت دعوى الطلاق في نزاع على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال. ولم يتم الاتفاق بعد على الترتيبات النهائية للحضانة".