تصادم طائرتين مغربية وتركية في حادث مثير (فيديو)

تصادمت طائرة دريملاينر "B787" تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، بأخرى تابعة للخطوط التركية، القادمة من نيويورك.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الحادث وقع في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، وتسبب في أضرار للطائرتين، لكنه لم يخلف أي إصابات، مضيفا: "وقع الاصطدام حين كانت الطائرة المغربية تسير على المدرج فيما كانت الطائرة التركية متوقفة".

وأضافت أن الطائرة المغربية اصطدمت بالجهة الخلفية للطائرة التركية، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الحادث ما تزال مجهولة.

وسحبت الطائرتان إلى المصلحة التقنية لإجراء مزيد من التحقيقات.

وكانت الطائرة المغربية تجري مناورات قبيل الإقلاع قبل اصطدامها بالطائرة التركية، التي كانت مركونة في انتظار الركاب للإقلاع إلى وجهتها المرتقبة، مطار أثينا باليونان، بحسب صحيفة اليوم المغربية.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، لكن أضرارا لحقت بالجناح الأيمن للطائرة المغربية، أما بالنسبة للطائرة التركية، فقد تعرضت لأضرار على مستوى مؤخرة الطائرة.

وخلف الحادث حالة هلع ورعب قي صفوف ركاب الطائرتين، حيث عمدت الطائرة التركية، التي كانت على أهبة الإقلاع، بإنزال جميع الركاب مؤجلة رحلتهم.