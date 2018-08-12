تحذيرات طبية من أطعمة واسعة الانتشار تسبب هشاشة العظام

حذر فريق بحثي أمريكي من كثرة تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، والمعروف أنها أحد أكثر الأطعمة استهلاكا، إذ أنها تؤدي إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام.

ونقل موقع archyworldys الأمريكي نتائج دراسة أجراها فريق من بحثي من مؤسسة أوكلاهوما للأبحاث الطبية قال فيها إن كثرة تناول الكربوهيدرات ضمن النظام الغذائي، تساهم في الإصابة بالتهاب المفاصل وخاصة الركبة وكذلك مرض هشاشة العظام.

© Sputnik . Valery Melnikov دراسة تقدم علاجا فعالا لهشاشة العظام

وتوصل الفريق البحثي إلى تلك النتائج بعد مراقبة مجموعة من الفئران أطعموها وفقا لنظام غذائي يعتمد على الكربوهيدرات، وتبين لهم أن الكربوهيدرات وخاصة السكريات، زادت خطر حدوث التهاب المفصل العظمي في الركبة لدى الحيوانات، حتى عندما كانت أوزانها منخفضة.

وقال الدكتور تيم جريفين، قائد فريق البحث إن النتائج التي توصلوا إليها تقدم أدلة جديدة على وجود تأثيرات غذائية مرتبطة مع ازدياد حالات التهاب المفصل العظمي حتى في حالات انعدام البدانة والسمنة".

وأشار جريفين إلى أن "السمنة واحدة من أهم العوامل التي تؤدي لتطور آلام مفصل الركبة، ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات العلاجية لمنع أو علاج هشاشة العظام المرتبطة بالسمنة محدودة؛ بسبب عدم التأكد من السبب الجذري للمرض".

يذكر أن هشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، كما أنها تؤثر على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مسببة آلاما مبرحة وتورما في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.

وتتواجد الكربوهيدرات بكثرة في الخضراوات الغنية بالنشا، مثل البطاطا والذرة، والحبوب ومنتجاتها مثل الخبز، وجميع الحلويات والمخبوزات المصنعة.