ليندسي لوهان تعتذر عن تصريحاتها حول التحرش الجنسي

اعتذرت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، عن تصريحات أدلت بها حول حركة "#مي_تو"، بعدما وصفت النساء اللواتي يتحدثن عن التحرش الجنسي "يبدو أنهن ضعيفات ويسعين لجذب الانتباه".

وقالت لوهان في حديثها لصحيقة "ببيبول" الأمريكية: "أود أن أعتذر بدون تحفظ عن أي أذى وضيق أحدثته، بسبب جملة في مقابلة أجريتها حديثا".

وكانت ليندسي لوهان، قد قالت لصحيفة " ذا تايمز " البريطانية، في 4 أغسطس/ آب الجاري، إن بعض النساء اللواتي يذهبن إلى الشرطة لتحرير محاضر عن تعرضهن للتحرش، "بغرض جذب الاهتمام ناحيتهن".

يذكر أن حركة "#مي_تو" انطلقت في المقام الأول لمناهضة الاعتداء الجنسي، وانطلقت بعد ادعاءات التحرش الجنسي ضد المنتج الأمريكي في هوليوود، هارفي وينستين.

وأشارت لوهان إلى أنها لم تقصد أبدا الإساءة لأصحاب تلك حركة "#مي_تو"، إلا أنها كانت تشير إلى بعض القصص الوهمية التي يحاول أصحابها الترويج من خلالها للحملة سعيا للشهرة وجذب الانتباه، مؤكدة أن "ذلك من شأنه التقليل من أهمية القصص البطولية الحقيقة الأخرى والهدف الحقيقي الذي قامت من أجله هذه الحملة والتي نؤيدها جميعا".

وتابعت لمجلة "بيبول": "ومع ذلك، فقد أدركت منذ ذلك الحين كم الألم الذي شعرت به بسبب تصريحاتي السابقة، والتي لم أكن أنوي أن أؤذي أحدا بها، وأنا آسفة لأي ألم سببته".

واختتمت ليندسي لوهان حديثها: "أشعر بقوة تجاه حركة "#مي_تو"، وأكن كل الاحترام والإعجاب بالنساء الشجاعات الكافية للتقدم والتحدث عن تجاربهن عن التحرش الجنسي".