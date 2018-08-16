صورة تاريخية للأمير محمد بن سلمان بعمر 14 عاما... ماذا كان يفعل

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، اليوم الخميس، 16 أغسطس/ آب، صورة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وبرفقته ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعمر 14 عاما.

ووفق حساب الدارة على موقع "تويتر"، يظهر الملك في الصورة وعلى يساره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في عمر 14 عاما وهما جالسين في ملابس الإحرام أثناء أدائهما لمناسك الحج عام 1419هـ/ 1999م.

#صورة_تاريخية ||

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محرماً بالحج عام 1419هـ / 1999م وبرفقته ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعمر 14 عامًا#دارة_الملك_عبدالعزيز#من_ذاكرة_الدارة #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/CPY4HA8C3n — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 16, 2018

يذكر أنه تمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكا للسعودية، في يناير/ كانون الأول 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المعروف عن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بأنه قدوة للشباب السعودي، نظرا لدوره البارز والمؤثر في المنطقة العربية.