شاهد... فندق للقطط في دمشق يلقى جدلا على الإنترنت

شهدت العاصمة السورية، دمشق، افتتاح فندق هو الأول من نوعه، إذ أنه مخصص للقطط فقط.

والفندق يحمل اسم "بو كاتس"، ويتيح لمربي القطط ترك قططهم خلال سفرهم مقابل 500 ليرة سورية في اليوم، من أجل تقديم العناية لها، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلا عن رواية مؤسسي الفندق على "فيسبوك".

وما دفع أصحاب الفندق، وهما الزوجان محمد بطحة ولين آغا، لتدشينه، هو مرض قططهم الأربعة، وإيداعهم عند الطبيب البيطري، نتيجة الإهمال، بعدما تركوهم عند أحد الأصدقاء أثناء سفرهما للخارج.

افتتاح أول فندق للقطط في سوريا



افتتح في السابع من آب الجاري في دمشق

فندق Paw Cats Hotel كأول فندق للقطط

يتيح للمربين ترك قططهم في بيئة آمنة ومستقرة

أثناء سفرهم مقابل 500 ليرة في اليوم pic.twitter.com/JkjigX1TG6 — مالك مالك (@malek_h200) August 14, 2018

​ولاقى فندق القطط في دمشق، ردود أفعال متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أعجب البعض بالفكرة، فيما سخر آخرون وكتب أحدهم: "وماذا عن مواطني الحدائق والخيام"، إذ عبرت هذه المغردة عن إعجابها بالفندق، وعلقت: "فكرة حلوة".

فكرة حلوة — سيرينا الاكرم (@Zl09yaKLoK2u8Bq) August 14, 2018

​بينما استنكرت المستخدمة فكرة الفندق على "فيسبوك"، الذي يهتم بإيواء القطط وليس الأطفال المشردين.

بينما كتب المستخدم: "عالم بتنام بالخيم تتحرس قطط بتنام بفنادق الوطن للأغنياء وليس لنا هزلت".