شاهد... فندق للقطط في دمشق يلقى جدلا على الإنترنت

والفندق يحمل اسم "بو كاتس"، ويتيح لمربي القطط ترك قططهم خلال سفرهم مقابل 500 ليرة سورية في اليوم، من أجل تقديم العناية لها، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلا عن رواية مؤسسي الفندق على "فيسبوك".
وما دفع أصحاب الفندق، وهما الزوجان محمد بطحة ولين آغا، لتدشينه، هو مرض قططهم الأربعة، وإيداعهم عند الطبيب البيطري، نتيجة الإهمال، بعدما تركوهم عند أحد الأصدقاء أثناء سفرهما للخارج.
https://t.co/mvl82bZ4Dd— akhbaralyawm (@akhbaralyawm) August 17, 2018
في دمشق… فندق خاص للقطط pic.twitter.com/pPhrM5A3hL
افتتاح أول فندق للقطط في سوريا— مالك مالك (@malek_h200) August 14, 2018
افتتح في السابع من آب الجاري في دمشق
فندق Paw Cats Hotel كأول فندق للقطط
يتيح للمربين ترك قططهم في بيئة آمنة ومستقرة
أثناء سفرهم مقابل 500 ليرة في اليوم pic.twitter.com/JkjigX1TG6
ولاقى فندق القطط في دمشق، ردود أفعال متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أعجب البعض بالفكرة، فيما سخر آخرون وكتب أحدهم: "وماذا عن مواطني الحدائق والخيام"، إذ عبرت هذه المغردة عن إعجابها بالفندق، وعلقت: "فكرة حلوة".
فكرة حلوة— سيرينا الاكرم (@Zl09yaKLoK2u8Bq) August 14, 2018
بينما استنكرت المستخدمة فكرة الفندق على "فيسبوك"، الذي يهتم بإيواء القطط وليس الأطفال المشردين.
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