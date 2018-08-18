القصص الحقيقية وراء اختيار ألوان قمصان فرق كرة القدم الإيطالية

تحتوي قصص اختيار قمصان فرق كرة القدم الإيطالية على الكثير من المعلومات الطريفة حول أسباب اختيار ألوان معينة دون غيرها، فهناك من تلك الأندية ما غيرت ألوان قميصها ليصبح أكثر رجولة وهناك من اقتبس التصميم من علم دول أخرى.

وعرضت مجلة فوكاس الإيطالية أسباب وحكايات اختيار عدد من أكبر الأندية كرة القدم الإيطالية مثل يوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان وغيرها، نعرضها فيما يلي.

يوفينتوس

يعرف النادي حتى للكثيرين من غير عشاق كرة القدم، بقميصه الشهير ذو الخطوط البيضاء والسوداء، لكن ما يعرفه القليل أن القميص الأصلي للنادي كان مختلف تماما عن اللألوان المعروفة لنا الآن فقد كان لونه وردي، وظل لونه هكذا منذ عام 1897، وأضيف إليه رباط عنق أسود لإعطائه لمحة ذكورية وحتى العام 1903 تم تعديل اللون إلى ما هو عليه الآن.

ويرجع الأصل في استخدام اللون الوردي إلى أن أحد مؤسسي الفريق كان والده يملك متجرا للأقمشة المستخدمة لصنع الملابس الحريمي وتبقت فيه كميات من الأقمشة المستخدمة لهذا الغرض فرأى أن يخصصها لصنع قمصان للاعبين.

💀🇮🇹 Camisa Juventus T Shirt Special Edition

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​روما

تأسس نادي روما عام 1927 بعد دمج ثلاث أندية منها نادي رومان، والذي تقرر أن يتم الإبقاء لون قميصه ليكون فريق النادي الجديد "روما"، وبقي لون لون قميص روما دون تغيير حتى الثمانينات التي أجري فيها تعديل بسيط للون قميص الفريق بإضافة خط برتقالي عند منطقة الأكتاف.

إي سي ميلان

لم يشهد قميص ميلان الكثير من التغييرات منذ تأسيس النادي عام 1899، سوى فيما يتعلق بالشعار المثبت على صدر القميص، حيث قرر هيربيرت كيبلن مؤسس الفريق أنه سيضع شعار بلدية ميلانو على صدر القميص، وبقي هكذا حتى أربعينات القرن الماضي عندما تقرر إزالة الشعار، ومؤخرا تقرر وضع شعار النادي إلى جانب شعار البلدية.

​إنتر ميلان

عام 1908 قرر عدد من الشركاء في نادي إيه سي ميلان ترك النادي وتأسيس آخر، وتولى مهمة اختيار لون قميص الفريق أحد المصورين المنتقلين من نادي إيه سي ميلان، ويدعى جورجو موجاني، والذي استوحى ألوان قميص الفريق من ألوان قلم رصاص على مكتبه وجد أن عليه خطوط من اللونين الأزرق والأحمر، لكنه رأى أن تكون ألوان القميص مغايرة لألوان فريق الإي سي ميلان، فتقرر في النهاية أن يستقر على اللونين الأسود والأزرق.

Inter Milan might just have had the best transfer window in Serie A 👀 pic.twitter.com/beQ2OXCNcQ — B/R Football (@brfootball) August 14, 2018

​نابولي

تم تأسيس النادي عام 1926 بعد اتحاد ناديين وهما إنترناسيونالى والذي كان لون قميصه أزرق اللون، و فريق نابلس الذي كان يلعب بقميص سماوي فتقرر أن يكون لون قميص نابولي خليط بين ألوان قميص الفريقين.