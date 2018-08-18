دولة تفكر في فرض ضريبة على "عدم الإنجاب"

اقترح أكاديميان صينيان فكرة أثارت الكثير من الجدل للتشجيع على الإنجاب، في معاناة البلاد من ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، تقوم الفكرة على إلزام الأسر الرافضة للإنجاب، أو انجبوا طفلا واحدا على دفع ضرائب لـ"صندوق الأمومة".

© REUTERS / Aly Song الصين: لن نسمح للقوى الخارجية باستخدام الدين في بلدنا

وتسبب المقترح في حالة من الجدال عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، في ظل عقود مرت على الصين وهي ملتزمة بسياسة إنجاب الطفل الواحد.

وتهدف الدول التي تتصدر العالم في عدد السكان، لتجديد شباب سكانها المسنين، إذ تتصاعد المخاوف من أن تؤدي شيخوخة السكان والقوى العاملة المتقلصة إلى إبطاء الاقتصاد.

وبدأت الصين تتحرر ببطء من أثار سياسة الطفل الواحد، ولم تهرع الأسر لزيادة عدد أفرادها حيث وصل عدد الأطفال إلى 17.9 مليون طفل عام 2016، بزيادة 1.3 مليون فقط عن العام السابق، وهو نصف المتوقع.

يذكر أن عدد المواليد تراجع في عام 2017 إلى 17.23 مليون، أي أقل بكثير من التوقعات الرسمية بأكثر من 20 مليون مولود.