شاهد... نجمة البوب أريانا غراندي تكرم الناجين من هجوم مانشستر الإرهابي

مازالت المطربة الأمريكية، أريانا غراندي، تعاني من أصداء الحادث الإرهابي، الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية في مايو/أيار العام الماضي، ونجت منه بأعجوبة.

ولم تتمالك غراندي، نفسها من البكاء وذرفت الدموع، خلال مقابلة أجريت معها عبر خدمة "أبل ميوزيك"، أمس الجمعة، عندما تطرق المذيع معها عن الحادث، والذي أسفر ما لا يقل عن 15 قتيلا.

وقالت باكية، إن الإرهابيين "يرغبون أن تكون خائفا"، مضيفا أن أولئك الذين سمعوا عن الحادث في نشرات الأخبار اهتزوا له، ولكن بالنسبة لها ولغيرها ممن عايشوه على أرض الواقع، فقد أصبح التحدي بالنسبة لهم هو مجرد "العيش في الوقت الراهن" وتحدي الخوف.

وتكرم أريانا غراندي (25 عاما) الناجون من حادث مانشستر الإرهابي، من خلال أغنية تحمل اسم "Get Well Soon" أو "تعافوا سريعا"، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

والأغنية من أحدث ألبومات أريانا غراندي الغنائية، بعنوان "Sweetener"، والذي طرحته أمس الجمعة، وتظهر على غلافه بصورة مقلوبة رأسا على عقب.