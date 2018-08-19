مع اقتراب العيد...احذر حفظ لحوم الأضاحي بهذه الطرق

مع اقتراب عيد الأضحى، يحذر الخبراء من عادات طرق غير صحية يتبعها البعض في حفظ اللحوم، وبعض هذه الطرق يمكن أن تؤدي إلى إفسادها والتسبب في أمراض خطيرة أيضا.

وكشف المراقب الصحي، نواف الجهني، عضو في المجلس السعودي للجودة، وعضو في النادي البيئي بقسم صحية البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز، عن عدة طرق منشترة لحفظ لحوم الأضاحي والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.

وغرد الجهني عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا "نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وإنتشار المسالخ العشوائية والشعبية غير النظامية ينصح بعدم حفظ اللحوم في الأكياس السوداء المخصصة للنفايات لأنها مصنوعة من مواد ملوثة معاد تدويرها من النفايات وذات رائحة كريهة، ويفضل إستخدام الأكياس المخصصة لحفظ اللحوم".

1⃣

نظراً لقرب #عيد_الأضحى_المبارك و إنتشار المسالخ العشوائية والشعبية الغير نظامية يُنصح بعدم #حفظ_اللحوم في الأكياس السوداء المخصصة للنفايات لأنها مصنوعةمن مواد ملوثة معاد تدويرها♻️من النفايات وذات رائحة كريهة،ويفضل إستخدام الأكياس المخصصة #لحفظ_اللحوم.@007Sa7ar @co_aw1 pic.twitter.com/opq7hrS0Tw — #نواف_الجهني (@kah_ksa) August 18, 2018

وأضاف "يوجد العديد من مخاطر حفظ الأغذية في أكياس النفايات السوداء لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين "البلاستيك" والتي تصنع من "بولي فينيل الكلورايد" ويتم إعادة تدويرها مع النفايات ويتم أيضاً استخدام مادة "كلورايد الفينيل" عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية".

2⃣

يوجد العديد من مخاطر #حفظ_الأغذية في أكياس النفايات السوداء لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين "البلاستيك"و التي تصنع من "بولي فينيل الكلورايد" ويتم إعادة تدويرها مع #النفايات ويتم أيضاً استخدام مادة"كلورايد الفينيل" عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية. — #نواف_الجهني (@kah_ksa) August 18, 2018

كما نصح باستخدام أكياس غير منفذة للرطوبة وخالية من الروائح " Food Grade" وأن تكون مطابقة لمواصفات " SASO".