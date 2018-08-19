شاهد... باريس تبيح "المحظور" في الشارع

وبحسب ما نشرته مجلة "التايمز" البريطانية، فإن التبول أصبح متاحا في شوارع باريس بكل أريحية، في خطوة من المسؤولين للمحافظة على الطبيعة الساحرة للمدينة، ومكانتها البارزة كمقصد سياحي.
أطلق على الابتكار اسم "uritrottoir" بالفرنسية، وهو عبارة عن مبولة حمراء جافة وضعت على جانب الطرق، وتتيح التبول من خلال وضعية الوقوف.
وتم تجريب المبولة في أماكن مختلفة، وهي صديقة للبيئة، لأنها تمنع تسرب الروائح الكريهة، وهي عبارة عن صندوق كبير فيه فتحة في المقدمة وفي أعلاه قش يتحول إلى سماد عضوي للاستخدام في الحدائق.
#uritrottoir is sexist pic.twitter.com/1nsJKQm99T— Arm Łee Ermey (@ArmLeeErmey) August 15, 2018
وعبر عدد من سكان باريس، عن رفضهم للفكرة لأنها — حسب رأيهم — تفسد المنظر العام أمام السياح الذين يتوافدون على المدينة.
Şaka değil gerçek! Medeni çağdaş ülke diye övündüğünüz #Paris çiş kokularına sorununa sadece erkekleri düşünerek pisuvar çözümü bulmuş #uritrottoir Manzaraya karşı sal gitsin. Medeniyetlerin beşiği Avrupa. Yersen! İBB’in şehir tuvaletlerini göndermek lazım “çağdaş” Fransa’ya pic.twitter.com/614djOyB8M— Ferhat GÜL (@fferhatgul) August 15, 2018
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