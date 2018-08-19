شاهد... باريس تبيح "المحظور" في الشارع

توصل المسؤولون في العاصمة الفرنسية باريس، إلى حل لمشكلة تؤرق المارة في الشوارع، دون الخوف من مخالفة القانون.

وبحسب ما نشرته مجلة "التايمز" البريطانية، فإن التبول أصبح متاحا في شوارع باريس بكل أريحية، في خطوة من المسؤولين للمحافظة على الطبيعة الساحرة للمدينة، ومكانتها البارزة كمقصد سياحي.

© Sputnik . Irina Kalashnikova أميرة قطرية تتعرض للسرقة في باريس

تم وضع مبولة عامة في الشوارع، صممت خصيصا لهذه المشكلة، لتنظيم عملية التبول.

أطلق على الابتكار اسم "uritrottoir" بالفرنسية، وهو عبارة عن مبولة حمراء جافة وضعت على جانب الطرق، وتتيح التبول من خلال وضعية الوقوف.

وتم تجريب المبولة في أماكن مختلفة، وهي صديقة للبيئة، لأنها تمنع تسرب الروائح الكريهة، وهي عبارة عن صندوق كبير فيه فتحة في المقدمة وفي أعلاه قش يتحول إلى سماد عضوي للاستخدام في الحدائق.

​وعبر عدد من سكان باريس، عن رفضهم للفكرة لأنها — حسب رأيهم — تفسد المنظر العام أمام السياح الذين يتوافدون على المدينة.