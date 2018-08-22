هكذا هنأت ليندسي لوهان المسلمين بعيد الأضحى

هنأت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، المسلمين من كافة أنحاء العالم، بحلول عيد الأضحى.

وشارك لوهان صورة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتبت معها "عيد مبارك".

#selfcare 😘 #eidmubarak A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Aug 21, 2018 at 11:37am PDT

يذكر أن ليندسي لوهان (30 عاما) طاردتها شائعات خلال الفترة الماضية، بشأن اعتزالها الفن، واعتناقها الدين الإسلامي.

وسبق أن نشرت ليندسي لوهان صورا وتعليقات لها مؤيدة للإسلام، واعترفت في تصريحات سابقة أنها مهتمة بقراءة القرآن، وهو ما جعل عددا من المواقع يرجح احتمالية اعتناقها الإسلام، خاصة بعدما حذفت معظم صورها من حساباتها على مواقع التواصل المختلفة.

© AP Photo / Chris Pizzello ليندسي لوهان ترتدي الحجاب في أسبوع لندن للموضة

كما أنها أفصحت في العام الماضي، عن صديق لها سعودي الجنسية ، وكيف عرفها على الإسلام.

وروت الممثلة الأمريكية، خلال فيديو شاركته مع معجبيها، قصتها مع القرآن، وقالت إن "صديقي السعودي المقيم في لندن أعطاني نسخة من القرآن الكريم، وأخذتها معي إلى نيويورك، وكان هذا بمثابة باب مفتوح للتعلم، وخاصة الأشياء الروحية وهذه طبيعة شخصيتي، وكنت ممسكة بنسخة القرآن وأنا أسير في الشارع، فهاجموني في أمريكا وقالوا إني إنسانة سيئة…وهذا فقط لأني أحمل القرآن".