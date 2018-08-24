رغم الطلاق... مشاكل جديدة بين براد بيت وأنجلينا جولي

فرغم توصل براد بيت إلى اتفاق مؤقت للحضانة، قال مصدر إنه مستاء من إنجلينا جولي وفريقها القانوني بإخراج معركة الحضانة بينهما إلى العلن، حسب موقع "ET".

وتابع المصدر عن براد بيت المتواجد حاليا في لوس أنجلوس، مع أطفاله الستة إنه يعلم أن ما يحدث ليس عدلا للأطفال "هو حزين لأنهم جزء من هذه المعركة".

Brad Pitt 'sickened' by Angelina Jolie's public custody battle: source https://t.co/Q1RRJevUag — MSN Entertainment (@MSN_Entertain) August 24, 2018

وأضاف المصدر "إنه حتى مع الاتفاق الأخير القانوني الأخير الذي تم التوصل إليه، فهذه هي البداية بين براد وأنجلينا لكي يكتمل طلاقهما".