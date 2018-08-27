تحديث جديد من "واتسآب" يتسبب في حذف جميع محادثاتك… وهكذا يمكنك الاحتفاظ بها

أعلنت شركة عن تحديث جديد يؤدي إلى حذف جميع بيانات المحادثات القديمة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

تأتي عملية الحذف كجزء من اتفاق يخدم مستخدمي تطبيق المحادثات الفورية الأوسع انتشار في العالم، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

لمزيد من الحماية..تحديث جديد

بموجب ستسمح شركة غوغل بعمل نسخ احتياطية من بيانات المستخدمين لتطبيق واتسآب على خوادم الشركة بدون أي مقابل، ما يعني توفير حماية أكبر للبيانات.

يبدأ عمل التحديث، الذي يعني حذف المحادثات القديمة، في نوفمبر/تشرين الثاني، فإذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك لفترة تزيد عن عام، فسيتم حذف أي شيء بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأبد.

غوغل أوصت المستخدمين بعمل نسخ احتياطية من حساباتهم يدويا، وفي ما يلي كيفية القيام بذلك:

خطوات عمل نسخة احتياطية

في البداية، ينبغي التأكد من أن تطبيق "غوغل درايف" متوفر على هاتفك.

وبعد ذلك، من تطبيق واتسآب، انتقل إلى القائمة، ومن ثمّ الإعدادات، وابحث عن المحادثات "Chats".

اضغط على النسخ الاحتياطية للمحادثات "Chat backup"، ثم اختر الاحتفاظ بنسخة احتياطية وسيجرى عمل نسخة احتياطية إلى "غوغل درايف" تلقائيًا كل شيء يتم.