صحفية تتعرض للتحرش على الهواء مباشرة (فيديو)

وقعت المذيعة الإسبانية، إليزابيث لوبيز، ضحية تحرش على الهواء مباشرة، حيث قدم إليها شاب مجهول بشكل مفاجئ وقبلها.

ولم تضطرب المذيعة وتابعت البث، ومن ثم نشرت المقطع المحرج على صفحتها في " تويتر " تعبيرا عن غضبها مما حدث.

وعلقت لوبيز: "هذا حدث غير لائق وغير مقبول، إنه دليل على عدم الاحترام والتحيز الجنسي الهائل".

وجمع الفيديو منذ أن تم نشره أكثر من مليون مشاهدة وأكثر من 16 ألف من إعادة الإرسال.

Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas. 🙅🏻‍♀️#bastaya pic.twitter.com/8PpAHnPXul — Elizabeth López (@Eliz_lpez) August 22, 2018

وفي سياق آخر، اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بالتحرش الجنسي تجاه صحفية قبل تلقيه منصبه.

وجاء في المقال، أن الصحفية تعرضت للتحرش الجنسي بينما كانت تتحدث مع ترودو، الذي أصبح بعد سنوات رئيس وزراء كندا، موضحة أن الصحفية لم تعتبر ما حدث بمثابة الاعتداء الجنسي، كونها كانت "لمسة قصيرة".