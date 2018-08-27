بالصورة... خريطة جديدة لكوكب الأرض

وأطلق علماء "ناسا" على الخريطة الجديدة اسم "Equal Earth" أو الأرض المتماثلة، وفيها تظهر خطوط الطول بشكل أكثر دقة، بحيث يمكن الاعتماد عليها لتحديد الأبعاد الدقيقة لكل منطقة وإقليم.
The July GISTEMP data update was posted this morning. The global mean temperature anomaly for July was +0.78°C (above the 1951-1980 baseline average). https://t.co/EDTZWLm1mU pic.twitter.com/lMP0UH8by4— NASA GISS (@NASAGISS) August 15, 2018
وتختلف الخريطة الجديدة عن أحدث الخرائط التي أصدرت العام الماضي في مدينة بوسطن، والتي أولت اهتماما بأبعاد كل دولة مع إهمال دقة حدودة القارات.
يذكر أن الخريطة الجديدة "Equal Earth" لاقت استحسان علماء "ناسا" الذين قرروا استخدامها للكشف عن مستويات درجات الحرارة في شهر يوليو/ تموز الماضي.
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