شركة تأجير سيارات في دبي تطالب سائحا بدفع مبلغ 13 ألف دولار

طالبت شركة تأجير سيارات في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي، سائحا بريطانيا بدفع مبلغ يعادل 13.5 ألف دولار أمريكي بعد استئجاره لسيارة لامبورغيني.

فبحسب موقع "National"، فإن أحداث القصة بدأت عندما قام، فرح حاشي، وهو مواطن بريطاني الجنسية ويبلغ من العمر 25 عاما باستئجار سيارة لامبورغيني.

وليقوم البريطاني بمخالفة السرعة القانونية 32 مرة في غضون 4 ساعات وتحديدا على أتوستراد الشيخ زايد، الأمر الذي دفع شرطة المرور لفرض غرامة مالية وصلت إلى 32 ألف دولار أمريكي.

© AP Photo / Virginia Mayo فرض غرامة "قياسية" على غوغل

وبعد أن قامت شركة التأجير بدفع الغرامة، طالبت السائح بتعويضها بمبلغ يصل إلى 13 ألف دولار وهي قيمة توقف السيارة عن العمل في 13 يوم، مثمنة قيمة استئجار السيارة ليوم واحد بألف دولار.

وترغب الشركة بتغير أرقام السيارة، خوفا من رفض الكثيرين استئجارها بعدما تم فرض غرامة كبيرة عليها، الأمر الذي قد يرفضه الكثير من الراغبين باستئجارها.

يذكر بأن الحادثة وقعت في 30 يوليو/تموز، وسيبقى السائح في الإمارة حتى يتم حل المشكلة بالتنسيق مع الشركة.