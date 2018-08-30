مجلة تحذر مما هو أقوى من تهديدات حزب الله وإيران على إسرائيل

كتبت مجلة إسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن هناك ما هو أخطر وأقوى من تهديدات حزب الله اللبناني وإيران على إسرائيل.

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفنس" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن إسرائيل معرضة إسبوعيا لاختراق إلكتروني، وهو أخطر من تهديدات حزب الله وإيران على الداخل الإسرائيلي.

© Sputnik . Rafael Daminov اعتقال هاكر "داعش" في الموصل

ونقلت المجلة المتخصصة في الشؤون الدفاعية والأمنية على لسان دكتور جيمس لويس، أحد كبار وزارة التجارة الأمريكية، والمتخصص في مجال الأمن القومي ومكافحة الجاسوسية، أن هناك لاعبين غير حكوميين أو دوليين، يمكنهم أن يشكلوا خطورة على الأمن القومي الإسرائيلي ، وهم ممثلون في الهاكرز والاختراقات الإلكترونية.

وأفادت المجلة الإسرائيلية بأن هناك خطورة حقيقية على إسرائيل من الهاكرز الإلكتروني أو الاختراق الإلكتروني من قبل نشطاء في حزب الله اللبناني وإيران، وهي مشكلة أخطر من حزب الله اللبناني نفسه.