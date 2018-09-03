شاهد... موقف غريب لجورج وسوف على المسرح في لبنان

قرر المطرب السوري، جورج وسوف، أن يضفي السعادة على قلبي حبيبين، خلال حفل غنائي أحياه في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن مهرجانات قرطبة.

واستغل أحد الشباب الحاضرين وجود وسوف في الحفل، وحضر إليه على المسرح وطلب منه أن يتوسط له من أجل الزواج من فتاة يحبها.

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وتقدم الشاب إلى المسرح، وقال لجورج وسوف: "اسمها ستيفاني، أريدكَ أن تخطبها لي"، فما كان من المطرب الشهير بـ "أبو وديع" إلا أن استجاب لطلبه بأسلوبه العفوي والطريف.

وعندما ذهبت الشابة ستيفاني إلى المسرح، سألها جورج وسوف ممازحا: "رح تقبلي بهالخالص المنتهي عريسا لك"، فأجابت بـ "نعم"، لتضج الساحة بتصفيق الجمهور وعناق العروسين.