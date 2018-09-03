مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها بأيام

ودعت مذيعة بريطانية أصدقاءها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش أيام معدودة، بسبب إصابتها بالسرطان.

وقالت راتشيل بلاند (40 عاما)، وهي مذيعة في راديو "بي بي سي 5"، في تغريدة لها على "تويتر": "أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان لقد أخبرت بأنني سأعيش أيام معدودة فقط… أشكركم جميعا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة".

وأضافت: "وداعا يا أصدقائي… قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها… مرة ثانية وداعا".

In the words of the legendary Frank S — I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 3, 2018

وأصيبت راشيل بسرطان الثدي عام 2016، وتم استئصال الجزء المصاب، ثم خضعت لعلاج كيميائي العام الماضي، وأجريت لها جراحة بالغدد اللمفاوية، إلا أن الفحوصات أظهرت أن السرطان ظل منتشرا بجسدها.

© AFP 2018 / Miguel Medina زوجة الرئيس الأسد تعاني من سرطان الثدي

وراتشيل متزوجة من زوجها ستيف لما يقرب من 5 سنوات، وقالت إنها سارعت إلى إكمال مذكراتها الشخصية، من أجل ابنها الوحيد، فريدي، البالغ من العمر عامين، وفقا لصحيفة " إندبندنت " البريطانية.

وقالت إنها تخوض سباق حقيقي مع الزمن حاليا لإنهاء كتابها لابنها، ووجهت رسالة هله هي: "إذا كنت بحاجة لي ، فسوف تجدني أكتب بينما أشرب غالونا من الماء!"

وأشارت راتشيل بلاند، فيما بعد إلى إنها حصلت على وكيل، يعمل في العثور على ناشر لمذكراتها.