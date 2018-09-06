تحذير من تعطل الانترنت في جميع أنحاء العالم في شهر أكتوبر

حذرت منظمة ICANN، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم من انقطاعات الانترنت التي قد تحدث بعد 11 أكتوبر تشرين الأول.

وكتبت المنظمة على موقعها الرسمي: "مع قيام منظمة ICANN بإستعداداتها، وللمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، نشرت المنظمة دليلاً لأجل مساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يتوقعوه".

© Sputnik . Pavel Lisitsin أكثر من نصف سكان روسيا يوافقون على قطع الإنترنت

وأضافت أنه قد يواجه بعض مستخدمي الانترنت صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة "فشل الخادم" أو أخطاء SERVFAIL) ).

هذا وقد ظهرت مفاتيح التشفير في عام 2010. يجب أن يتم تغيير المفاتيح كل خمس سنوات، ولكن تم تأجيلها في عام 2015 بسبب عدم استعداد مقدمي الخدمة

تجدر الإشارة إلى أن مهمّة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. فلأجل الوصول إلى شخص آخر عبر الإنترنت ينبغي عليك أن تقوم بكتابة عنوان ما من خلال جهاز حاسوبك — إسم أو رقم. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدا من نوعه ليتسنى لأجهزة الحواسيب معرفة مكان وجود الآخرين. تقوم ICANN بتنسيق تلك المعرّفات الفريدة من نوعها عبر كافة أنحاء العالم. وتم تأسيس مؤسسة ICANN في عام 1998 كشركة غير ربحية ذات منفعة عامة ومجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم.