صينية تبهر متابعيها على "إنستغرام" بشبابها المتجدد وهي في الـ 40

أبهرت مصممة أزياء آسيوية متابعيها على "إنستغرام"، بسبب صورها، التي تعكس احتفاظها بشبابها بشكل مثالي، على الرغم من أنها في الأربعينات من عمرها.

وتظهر لور هسو (43 عاما) في الصور، وهي ببشرة متجددة ومتوهجة، وشعر حريري وجسد متناسق تماما.

ونفت هسو إن كان السر وراء شبابها المتجدد هو خلل في جيناتها الوراثية، وإنما بفضل اتباعها لأسلوب الحياة النباتية، واستخدامها لمنتجات ترطيب تحافظ على بشرتها خالية من التجاعيد.

وتحظى لور هسو، بأكثر من 744 ألف متابع على "إنستغرام"، ودائما تشارك نصائح حول كيفية البقاء دائما في لإطلالة شبابية ومتجددة.

وبخلاف اتباعها لنظام عناية بالبشرة خاص بها وبشكل صارم، فإن لور هسو دائما ما تضع كريم واقي من الشمس قبل الخروج من المنزل، وتتناول مكملات غذائية، مثل فيتامين سي والكولاجين.

وكشفت الحسناء الصينية، بأنها تتجنب السكر والأطعمة الدهنية، وتبدأ في الصباح بارتشاف القهوة السوداء، التي تساهم في "إيقاظ بشرتها"، بحسب تعبيرها.