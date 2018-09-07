"آبل" تؤكد اسم هاتفها الجديد والأكبر... سعره قد يكون أغلى مما نتوقع

وبحسب تصريحات اثنين من المصادر، اللذين على دراية بالخطط التسويقية لشركة "آبل"، فقد أكدا لموقعي "بي جي آر" و"9تو5 ماك"، أن هاتف "آيفون" الجديد، الذي بشاشة طولها 6.5 بوصة، اسمه "آيفون إكس ماكس".
ونقل موقع "ماكركورف" أن الهاتف الأول سيأتي بمواصفات جيدة وبسعر 930 دولارا، أما هاتف "إكس إس" سيطرح بسعر 1058 دولار، وأكبر الهواتف "إكس ماكس"، فمن المفترض أن يطرح بسعر ألف و338 دولارا.
وستأتي هواتف "آيفون" الثلاثة الجديدة، بشاشات بمقاس (5.8 و6.1 و6.5) بوصة، جميعها شبيهة بشاشات هواتف "أيفون إكس".
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