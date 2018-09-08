"روما" يفوز بالأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي

حصل فيلم (روما) للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار ألفونسو كوارون بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، اليوم السبت.

ويعتبر فوز "روما" بالجائزة انتصارا لشركة نتفليكس لخدمات البث على الإنترنت التي ستقوم بتوزيع الفيلم في مختلف أنحاء العالم، حسب رويترز.

روما فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان البندقية.. الفيلم من انتاج نتفلكس ألف مبروك يالله نزلوه بليز @NetflixMENA pic.twitter.com/62yqxe7txI — classico (@classicoSA) September 8, 2018

ونال وليام دافو جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "على عتبة الخلود" (آت إترنيتيز جيت) الذي يتناول السيرة الذاتية للرسام الراحل الشهير فان جوخ.

كما فازت البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ذا فيفروت" الذي يحكى فترة الملكة آن.

New trailers for films from Harmony Korine, Alex Ross Perry, Paul Dano, Yorgos Lanthimos & more arrived this week. Watch: https://t.co/FwMGGexX3R pic.twitter.com/fHW6shZOOI — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) September 8, 2018

وفازت جينيفر كينت، وهي المخرجة الوحيدة ضمن 21 متنافسا على الأسد الذهبي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "العندليب" (ذا نايتنجيل) لمهرجان البندقية.

وذهبت جائزة الأسد الفضي التي تمنح لأفضل مخرج إلى الفرنسي جاك أوديار عن فيلمه الكوميدي "الأخوة الأخوات" (ذا سيسترز براذرز).