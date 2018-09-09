اختفاء الممثلة المصرية ناهد السباعي بعد يومين من "زفافها المزعوم"

حالة من الجدل الواسع أثارتها الممثلة المصرية، ناهد السباعي، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ الاحتفال بزفافها، الذي من المقرر أن عقد أول أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن ناهد السباعي أغلقت هاتفها المحمول، ولا يستطيع أي أحد التواصل معها، بعد إلغاء حفل زفافها، كما أن والدتها المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي أغلقت هاتفها.

وطلبت المذيعة المصرية مروة صبري من ناهد السباعي في برنامج "قعدة ستات"، المذاع على فضائية "القاهرة اليوم"، أن تستقبل المكالمات الهاتفية من زملائها الذين يرغبون في الاطمئنان عليها، خاصة وأن خبر طلاقها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ يتردد أن محاولات الصلح بينها وبين زوجها باءت بالفشل.

وكان هناك تسريبا أفاد أن مشاجرة حادة وقعت بين ناهد السباعي وزوجها، أدى لإلغاء حفل الزفاف، الذي كان مقرر إقامته في العين السخنة، وعلى إثره تم إرسال رسائل اعتذار لكل المدعوين عبر تطبيق "واتسآب".

وكانت ناهد السباعي احتفلت بعقد قرانها الأول من سبتمبر/أيلول، في قلعة صلاح الدين في العاصمة المصرية القاهرة.

ولم تخرج ناهد السباعي أو والدتها حتى لحظة كتابة هذه السطور، لتوضيح ما إذا ألغي حفل زفافها بعد طلاقها، أو تم تأجيله فقط.

يذكر أن ناهد السباعي، حفيدة الممثل المصري الراحل، فريد شوقي، وابنة المخرج المصري الراحل، مدحت السباعي، ومن أهم أعمالها الفنية مسلسل "ذات" وفيلم "678" و"حرام الجسد" و"إكس لارج".