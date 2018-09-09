صحة السعوديين في خطر

وقالت النشرة إن 48% من السعوديين كشفوا في استطلاع رأي أنهم "لا يتناولون غذاء صحيا"، حسب صحيفة الوطن السعودية.
في الوقت نفسه قال تقرير تسويقي صادر من إيرلندا إن حجم سوق منتجات تخسيس الوزن فى السعودية بـ 975 مليون دولار خلال العام الماضي.
48 % من السعوديين لا يتناولون غذاء صحيا#صحة #رقم— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) September 9, 2018
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كما توقع التقرير ارتفاع حجم هذه السوق إلى مليار ونصف المليار بحلول عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن سبب ذلك هو "ارتفاع الوعي وسط السكان بشأن مخاطر الأكل غير الصحي، وعدم ممارسة التمارين، والأكل المتأخر، والأطعمة العالية الدهون".
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