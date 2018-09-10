بالفيديو والصور... ملكة جمال أمريكا بدون "البكيني"

توجت ملكة جمال الولايات المتحدة، فاتنة نيويورك "نيا إيماني"، بلقب "ملكة جمال أمريكا 2019"، لتهزم 51 متنافسة، اجتمعن من مختلف أنحاء الولايات، كما شاركتا في المنافسة الجمالية، كل من ملكتي جمال بورتوريكو، ومقاطعة كولومبيا.

وشهدت المسابقة هذا العام إلغاء فقرة عروض البكيني لأول مرة، وخلعت ملكة جمال أمريكا 2018 "كارا موند" تاجها، وسلّمته لجميلة 2019 السمراء "نيا إيماني"، في حين احتلّتْ ملكة جمال ولاية كونيتيكت "بريدجيت واي"، مركز الوصيفة الأولى، وملكة جمال ولاية لويزيانا "هولي كونواي"، مركز الوصيفة الثّانية. وفقا لموقع "فوشيا".

Miss New York nailed the talent competition! #missamerica pic.twitter.com/nlmc431H1K — Jenice Armstrong (@JeniceArmstrong) September 10, 2018

ودرست نيا في جامعة نورث كارولينا، وتخصصت في عزف الموسيقى، الأمر الذي ساعدها على إبهار لجنة التّحكيم، أثناء تقديمها فقرة المواهب من السّهرة، إذ عزفت لهم أغنية "Quando m'en vo".

ستحظى نيا براتب مكون من 6 خانات، بالإضافة إلى حصولها على منحة تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار، مع مُشاركتها في أعمالٍ إعلامية، بالاتفاق مع شركة إنتاج Dick Clark Productions.

© AP Photo / Noah K. Murray ملكة جمال الولايات المتحدة "نيا إيماني"

ومن الجدير ذكره، أن سهرة تتويج عام 2019 هذه، شهدت اختلافا جذريا، بالمقارنة مع تاريخ سهرات تتويج ملكات جمال أمريكا في الماضي، وذلك لأن رئيس مجلس أمناء الحدث "جريتشين كارلسون"، كان قد أعلن في شهر يونيو/حزيران الماضي، بأنه سيتم إلغاء فقرة عروض البكيني في السهرة، ابتداء من عامنا الحالي.

وتعد هذه الظاهرة، الأولى من نوعها منذ عام 1921، عندما أطلقت فكرة تتويج أجمل النساء، ويعود السبب في ذلك، إلى تركيز لجنة التّحكيم على عقول الفتيات، وليس على أجسادهن، وما يرتدونه من أزياء.