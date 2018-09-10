"للجادات فقط"...مليونير بريطاني يبحث عن زوجة بهذه المواصفات (فيديو)

تحدث مليونير بريطاني يعرف باسم بنجامين سليد، عن رغبته بالزواج وكشف عن المواصفات التي يجب أن تتحلى بها زوجة المستقبل.

المليوينر البريطاني البالغ من العمر 72 سنة، وخلال مقابلة تلفزونية على الهواء، تحدث عن المواصفات التي يجب ان أن تتحلى بها زوجة المستقبل.

وقال، سليد، بان الإمرأة يجب ان تكون بعمر الـ35 سنة، وتكون ربة منزل وقادرة على إطلاق النار وقيادة السيارة و الطائرة المروحية، بالإضافة لقدرتها على الإنجاب.

بلإضافة لقدرتها على القيام بالأعمال المنزلية من تنظيف و تجديد ديكور المنزل، فعلى حد قوله "بأنه غير مهيء لشراء سجادة حتى".

وأضاف على أنه يبحث أيضا عن عامل منزل، ليقوم باعمال الصيانة لأن عامله السابق قد هرب.

وبقي ان نذكر بان المليونير البريطاني من أحفاد الملك جورج الرابع.