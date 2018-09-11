غوغل تشتري الطاقة من مزارع الرياح

قالت شركة "غوغل" الأمريكية، إنها وقعت اتفاقا لمدة 10 سنوات، من أجل شراء الطاقة المتجددة من ثلاث مزارع رياح جديدة، يجري بناؤها في فنلندا، وإنها ستستخدم تلك الطاقة لتوفير الكهرباء لأحد مراكز البيانات التابعة لها.

وأشارت الشركة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاق الفنلندي هو الأول الذي ستشتري بموجبه الكهرباء من مشروعات أوروبية لن تتلقى أي دعم حكومي، وفقا لـ"رويترز".

وستصل الطاقة الإنتاجية المجمعة للمحطات الثلاث إلى 190 ميغاوات، وستبنيها شركات "نيوين" الفرنسية و"سي بي سي" و"دبليو بي دي" الألمانيتين، المتخصصة في الطاقة المتجددة.