"قولوا لأمي ما تبكيش"... وفاة المغني الجزائري رشيد طه

توفي المغني الجزائري الشهير رشيد طه، أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

رشيد طه أصيب بأزمة قلبية، أدت إلى وفاته عن عمر يناهز 59 عاما، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.

[ALERTE INFO] Le chanteur Rachid Taha est mort à l'âge de 59 ans https://t.co/36DWqxKpel pic.twitter.com/3OPFIPvkCt — Le Parisien (@le_Parisien) September 12, 2018

وكوّن رشيد طه فرقة موسيقية من أصدقائه في الستينيات أطلق عليها اسم "بطاقة تعارف"، عزفت الموسيقى في النوادي الصغيرة.

رشيد طه اعتبر ممثلا للثقافة الجزائرية الموسيقية في الخارج، وأصدر عام 1996 "أوليه أوليه"، وديوان عام 1998.