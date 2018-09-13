أزمة قلبية تواجه طيارا سوريا خلال هبوطه... هكذا تم إنقاذ الطائرة

هاجمت أزمة قلبية، قائد طائرة تابعة لـشركة "أجنحة الشام" السورية، قبل هبوطها على مدرج مطار فنوكوفو في موسكو.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، تمكن الطيار المساعد من الهبوط بالطائرة بسلام.

وبعثت طائرة "إيرباص" إشارة استغاثة إثر تعرض قائدها لنوبة قلبية، فقد على أثرها الوعي والسيطرة على الطائرة.

وأفادت التقارير بأنه لم يتعرض أحد لأي إصابات.

يذكر أن قائد الطائرة تم نقله إلى أحد مستشفيات موسكو، وتم تشخيص إصابته بأزمة قلبية.