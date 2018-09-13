محاولة اغتصاب تهز دولة خليجية... ومفاجأة بشأن هوية المتهم

نجحت السلطات الكويتية في إلقاء القبض على وافد هندي، حاول هتك عرض مواطنة، عقب تقدمها ببلاغ.

ووفقا لصحيفة "المرصد" الكويتية، أفادت الوافدة بأنها قصدت أحد المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات طبية، وخلال إجراء الفحوصات انقض العامل عليها وتحسس أماكن حساسة في جسدها محاولاً هتك عرضها.

ونجحت المواطنة في مقاومته والتخلص منه والهرب.

وأدلت الضحية ببياناتها، وعليه أبلغ رجال الأمن وكيل النائب العام في الكويت، فأمر بتسجيل قضية هتك عرض، والإيعاز للجهات المختصة بضبط المشتكى عليه وإحضاره.

وأوضح مصدر أمني أن رجال الأمن ألقوا القبض على الهندي وبالتدقيق في بطاقته المدنية اتضح أنه يعمل في أحد المطاعم، لتحقق النيابة في ملابسات عمله بالمستشفى والتأكد إن كان يحمل شهادات علمية تؤهله للعمل كفني سمعيات.