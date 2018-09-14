العثور على مجوهرة هتلر في قاع بحيرة في النمسا

كتب على المجوهرة الفضية اسم هتلر وتاريخ ولادته 20 أبريل (نيسان) 1889 ونقش عليها جمجمة في الأعلى.

وجد غيرهارد ساونر الذي يجمع تذكرات نازية وأشياء قديمة، خاتم أدولف هتلر في قاع بحيرة توبليتس في النمسا. ووفقا له لقد بحث عن الخاتم أكثر من 60 عاما.

© AP Photo / عالم آثار هاو قد يكشف مركز هتلر النووي السري

وذكرت دايلي ستار أن المجوهرة الفضية كتب عليها اسم هتلر وفي الجهة الداخلية تاريخ ولادته 20 أبريل 1889 ونقش في الأعلى جمجمة.

ووفقا لساونر، الخاتم من مجموعة هتلر المسروقة، التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وغاص ساونر في عام 1959 في قاع بحيرة توبليتس مع أصدقائه، وعثر هناك على 72 مليون جنيه إسترليني بعملة بريطانية مزيفة تعود إلى الحقبة النازية. ولم يتوقف عند هذا. وتحتوي مجموعته الخاصة على تذكارات وإشارات نازية، وأسلحة ومتفجرات استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد فتح ساونر متحفا خاصا به من أجل الحفاظ على اكتشافاته.