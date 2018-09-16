انطلاق "واتساب الأسود"... لحل مشكلة تواجه المستخدمين

وذكر الموقع، المعني بأخبار التكنولوجيا، أن واتساب قرر إضافة الوضع الجديد بعد أن لاقت الخاصية ذاتها استحسان المستخدمين في تطبيقات أخرى مثل يوتيوب وتوتير، والتي وتغير واجهة التطبيق إلى اللون الأسود لجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.

وتقدم الوضعية الجديدة العديد من المزايا، إذ توفر طاقة بطارية الهاتف، خاصة وأن شاشات OLED تحتاج إلى المزيد من الطاقة بسبب الألوان على العكس اللون الأسود.

ومن المتوقع أن يكون استخدام "الوضع الأسود" أفضل خلال استخدام التطبيق ليلا، إذ أن الضوء الساطع للشاشة يسبب عدم الارتياح للمستخدم خلال الليل أو في الأماكن المعتمة، وهي المشكلة التي يعاني منها من يكثر استخدام التطبيق ليلا في اماكن مظلمة، فضلا عن أن الوضع الأسود يمنح خصوصية أكثر للمستخدم.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متوفرة على أنظمة التشغيل في هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في الأيام القادمة.